Дроны теперь смогут летать самостоятельно, даже без связи.

Компания Maxar Intelligence создала систему Raptor. Она помогает дронам точно определять свое местоположение без GPS. Технология сравнивает картинку с камеры беспилотника с трехмерными картами местности. Это позволяет дрону "понимать", где он находится, даже в сложных условиях.

Система Raptor состоит из трех частей. Первая — модуль на дроне, который обрабатывает данные прямо в полете. Вторая — программа, которая сравнивает изображения с огромной базой спутниковых карт от Maxar. Третья — устройство на пульте у оператора. Оно показывает точные координаты. Благодаря этому дрон может летать без сбоев даже там, где GPS не работает.

Raptor использует более 90 миллионов квадратных километров 3D-карт. Это почти вся поверхность Земли. Карты показывают рельеф местности в деталях. Система работает днем и ночью. Она не зависит от погоды или освещения. Maxar регулярно обновляет свои карты. Компания может даже настроить их под конкретный регион.

Технология делает дроны более самостоятельными, что может быть важно, например, для военных операций. Беспилотники смогут работать там, где сигнал GPS глушат. Кроме военных, система пригодится также и в гуманитарных миссиях. Дроны смогут доставлять помощь в труднодоступные места. В коммерции технология тоже найдет применение, например, для доставки грузов или съемки местности.

Директор компании Питер Вильчинский уверен в успехе разработки. Он назвал Raptor "изменением правил игры". По его словам, система откроет новые возможности в обороне и бизнесе. Проблема с GPS давно волнует разработчиков дронов, ведь сигнал спутников можно заглушить или подделать, а это в свою очередь делает беспилотники уязвимыми. Raptor решает эту задачу, ну или предлагает решение. С помощью этой системы дрон полагается только свою на камеру и карты. Эксперты говорят, что такие системы станут стандартом в будущем.

Maxar не первая, кто работает над навигацией без GPS. Другие компании тоже ищут подобные решения. Например, некоторые дроны используют лазеры или датчики движения. Но Raptor выделяется своей точностью и масштабом. Специалисты отмечают, что система может адаптироваться абсолютно к любым задачам, что делает ее универсальной и востребованной.