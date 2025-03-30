Луч поражает корпус, пропеллеры, аккумуляторы.

Прототип лазерного ручного оружия показали во время Всероссийской конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем», которая на днях прошла в Санкт-Петербурге.

Про появление на конференции лазерного ружья написало информационное агентство ТАСС, рассказывая, что установка будет способна эффективно работать по малоразмерным летящим целям. Точных тактико-технических характеристик прототипа не указывается, но есть информация от компании-разработчика, что луч будет способен не только прожигать корпус, но и поражать внутренние системы, пропеллеры и электронику БПЛА. Оружие создается в рамках проекта «Посох», направленного на создание изделий, использующих для поражения сфокусированного лазерного излучения.

«По нашим данным, в настоящее время в России аналогичные изделия находятся в стадии разработки и не применяются. Мы впервые представили прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов. Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 метров», — рассказал источник агентству ТАСС.

Стоит отметить, что в феврале 2025-го года появилась информация, что в «Ростех занимаются созданием лазерного боевого модуля для ЗРПК «Панцирь». Однако более подробной информации про проект в общем доступе пока не появилось. Впрочем, аналогичными разработками сейчас занимаются все ведущие страны мира, которые заинтересованы в появлении эффективной защиты от БПЛА и прочих воздушных угроз. Например, Израиль продолжает работу над системой ПВО «Железный луч», которая должна прикрыть страну от «гостинцев» из арабских стран.