Макет на шасси грузовика Peterbilt 320.

В марте 2025-го года в Германии прошли учения, в ходе которых американские военные использовали макет российского внедорожника «Тигр» для имитации потенциального противника. Однако в самих США пошли несколько дальше, и компания «Локхид-Мартин» собрала на основе грузовика имитацию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». О создании подобной «имитации» рассказали авторы издания The National Interest со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

Макет российского «Панциря» будут использовать для тренировки пилотов истребителей F-16 Fighter Falcon и F/A-18E/F Super Hornet. Таким образом американские военные хотят создать наиболее приближенные к реальным условиям тренировки, а также обучить пилотов действовать и опознавать российские комплексы. Кроме того, таким образом хотят тренировать не только людей, но и умные алгоритмы прицельного комплекса Sniper, который устанавливается на эти типы крылатых машин.

Как пишет издание, в качестве образца использовали, предположительно, захваченный в 2020-м году в Ливии ЗРПК «Панцирь-С1». Макет развернули на базе грузовика Peterbilt 320 и визуально изделие отличается трехосным шасси в то время, как оригинальный комплекс имеет 4-ре оси. Кроме того, неизвестно какие именно системы «Панциря» смогли использовать в компании для создания более реалистичной имитации комплекса.

Добавим, что ВС США используют в качестве имитации не только грузовики и переделанные внедорожники, но и вполне себе боевые самолеты. Например, имеются «зомби-версии» истребителя F-16, выкрашенные в цвета российских ВКС. Это создано также для обучения пилотов определять визуально самолеты противника и уверенно поражать их даже без наведения электроники.