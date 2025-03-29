Отмечается, что B61-12 выпускают серийно.

Ни для кого не секрет, что ядерное оружие одна из самых страшных вещей, созданных человеком и по этой причине его создание ограничивается всеми возможными методами. При этом также было только одно реальное боевое применение этого ОМП во время Второй мировой войны, когда США отбомбились по Японии. Сейчас на вооружении США в основном стоят термоядерные бомбы B61-12, которые названы изданием The National Interest, крайне эффективными и все по причине их универсальности.

Как пишет автор издания TNI, бомба B61-12 продолжает выпускаться серийно, и никто в США не собирается от нее отказываться. Однако её преимущество не в массовом производстве, а в универсальности применения. Согласно официальным данным, боеприпас может иметь 4 типа заряда, который зависит от нужд военных, заказывающих партию свежих изделий. Всего имеется 4-ре варианта, которые подходят под выполнение поставленных задач.

«B61-12 — это четыре бомбы в одной. Мощность ядерного боеприпаса может быть увеличена до четырех различных значений», — рассказывает автор материала.

В случае необходимости, B61-12 может обладать зарядом мощностью в 0.5, 1.5, 10 и 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это позволяет использовать одну и туже бомбу как на поле боя в варианте тактического боеприпаса, так и в условиях полноценной Третьей мировой, когда самые мощные изделия будут стирать города.

Кроме продолжения выпуска бомб в США занимаются и созданием актуальных систем доставки изделий к точке назначения. Так в недавнем материале TNI рассказали, что перспективный малозаметный бомбардировщик B-21 будет иметь больший запас полета, чем B-2. Правда при этом эксперты отметили, что это не только преимущество, но и уязвимость, так как новому самолету потребуется больше времени для дозаправки в воздухе.