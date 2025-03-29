Военный поделился, что комплекс показал себя с хорошей стороны на протяжении всех последних событий и отлично работает по медленнолетящим малым целям в виде дронов.

Еще в годы Великой отечественной войны одной из главных угроз для сухопутных сил стали налеты авиации и особый упор делался на создании мобильных точек ПВО для прикрытия войск на марше. После окончания войны в СССР не забросили разработку самоходных зениток и развивали это направление, сначала используя пушечное вооружение, а затем и ракетные системы. «Панцирь-С» является продолжением идей комбинированных зенитных установок, которые прикрывает от налетов воздушных целей в ближнем радиусе действия и в ролике Минобороны, вышедшем на днях, рассказали про особенности и преимущества ЗРПК.

В обозначенном ролике про ЗРПК «Панцирь-С» рассказал командир одной из установок по имени Александр. Военный поделился, что комплекс показал себя с хорошей стороны на протяжении всех последних событий и отлично работает по медленнолетящим малым целям в виде дронов. Этого удалось добиться за счет продвинутой электроники, используемой в комплексе и развитого радиолокационного оборудования. При этом работы над «Панцирем» продолжаются и эффективность комплекса повышается с учетом имеющегося опыта реального применения.

«["Панцирь-C"] обладает электроникой, которая способна выявлять малозаметные низкоскоростные цели», — рассказал командир ЗРПК.

Отметим, что компания «Высокоточные комплексы» работает сразу в нескольких направлениях. Например, имеется специально разработанная для работы по «малой авиации» модификация «Панцирь-МД-Е» с укладкой в 48 миниразмерных ракет. Также имеется вариант установки на гусеничной базе, которая недавно пошла в войска. Речь идет о «Панцирь-СМ-СВ», который недавно был замечен в действующих войсках на оборудованной для него позиции. Также имеются данные, что на «Панцирь» планируют установить лазерный боевой модуль, который будет работать по всем видом воздушных целей.