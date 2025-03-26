F-47 будет служить командным узлом, который управляет беспилотниками.

Еще не закончилось доведение до ума истребителя пятого поколения F-35, а в США уже вовсю занимаются анализом следующего истребителя для ВВС США, разрабатываемого аэрокосмической корпорацией Boeing. По мнению Эндрю Лэтэма, автора издания 19Fortyfive, новый истребитель 6-го поколения F-47 станет основой для коалиции сил ПВО на следующие 30 лет после его принятия на вооружение.

По мнению Лэтэма, истребитель станет центральной или узловой точкой для создания в разных доменах (областях) концентратора воздушных сил США и тех стран, которые купят новый самолет. Именно F-47 разовьет тему использования самолета в качестве платформы для контроля беспилотников в концертных точках или во время боевых операций. Напомним, что именно корпорация «Боинг» занимается создание дрона-сателлита для истребителей ВВС США под названием «Длинное крыло», который по сути является полноценным беспилотным самолетом со всеми возможностями.

Стоит отметить, что новый перспективный истребитель 6-го поколения пока существует только в виде цифровых моделей. Однако его уже гоняли в боевых симуляциях и журнал The National Interest писал, что военные впечатлены возможностями самолета. Добавим только тот факт, что США по-прежнему рассчитывают, что самолет будут закупать в ЕС, хотя там движутся в сторону замены американского вооружения на собственные аналоги.