Новая тактика использует скорость и маневренность беспилотника для быстрого и точного наведения дыма.

Использование беспилотников значительно повышает тактические возможности пехотных штурмовых подразделений во время наступления. Речь идет не только об использовании БПЛА в качестве ударной силы или в качестве доставщиков полезных грузов на передовые позиции, недоступные другими способами, но и про применение дрона для постановки дымовой завесы. Как отмечает автор издания «Forbes», российские военные начали использовать динамические возможности FPV-дронов для постановок дымовых завес во время ведения штурмовых действий.

Автор американского журнала, оценил возможности такого маневра по ролику, появившемуся в сети, где российские пехотинцы используют дрон с дымовой шашкой для наведения завесы. Как отмечает автор, такой метод значительно более удобный, так как управление дроном позволяет учитывать направление ветра и не задымлять своих, а накрывать только позиции оппонентов. При этом FPV-дрон может закрыть только необходимую область, что крайне удобно и намного эффективнее, чем использование таких шашек в обычном варианте.

Автор издания также отмечает, что дымовая завеса не защищает наступающих от возможностей тепловизоров и не прикрывает от дронов другой стороны, которые банально облетают помеху или поднимаются выше стены дыма. Однако это все равно эффективно и позволяет добиться меньших потерь во время наступательных действий и, кроме того, позволяет закинуть шашку непосредственно на позиции обороняющихся.