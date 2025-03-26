«Булат» теперь сможет определять типы атакующих БПЛА.

В настоящее время серьезный толчок в развитии получили не только беспилотные системы, но и средства по их обнаружению и предупреждению. В частности, ведут разработки дрон-детекторов, способных выявлять не только малоразмерные дроны, но и БПЛА самолетного типа, несущие на себе многокилограммовые заряды взрывчатки. Например, разработанный компанией 3mx, аппарат «Булат» за счет внедрения элементов искусственного интеллекта способен не просто выявить опасный беспилотник, но и показать, что это «Баба-Яга» или нечто самолетного типа.

Как пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика, дрон-детектор «Булат» получил новые обновление для 3-й и 4-й версии устройства. Теперь устройство способно не просто показать, что в зоне покрытия находится дрон, но и указать на то, какой именно модели БПЛА. Правда пока «Булат» с точностью определяет только большие беспилотники вроде «Бабы-Яги» с 6-тью роторами или если это что-то имеет большой размах крыльев или крыла. Это обновление уже используется российскими войсками в реальных условиях эксплуатации, а компания получила положительные отзывы о внесенных изменениях.

Стоит добавить, что дрон-детекторы стали еще более актуальны после начала активной эксплуатации беспилотников на оптоволокне против которых не работают комплексы РЭБ. Тот же «Булат» позволяет предупредить солдат, что в их зоне ответственности засечен дрон и это помогает вовремя обнаружить его визуально и принять меры по его нейтрализации или отходу к укрытию.