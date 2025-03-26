Однако, многие европейские страны уже обращаются к другим партнерам для поставки военных самолетов.

Соединенным Штатам Америки стоит предложить Европе самолеты F-47, разрабатываемые корпорацией «Боинг», для вооружения своих ВВС. Именно эти истребители 6-го поколения станут подспорьем Военно-воздушным силам Евросоюза в потенциальном противостоянии с российской военной авиацией в случае начала масштабного конфликта. Именно таким образом рассуждает автор издания 19Fortyfive Исаак Зейтц, проанализировавший состояние разработкой аналогичных самолетов странами-участницами Европейского Союза.

Согласно замечаниям Зейтца, ЕС в настоящее время не способен обеспечить себя машинами перспективного 6-го поколения, которые были бы эффективны в противостоянии с русскими. Поэтому США стоит предложить ЕС закупить самолеты F-47, которые создаются Аэрокосмической корпорацией Boeing в рамках программы Next Generation Air Dominant.

Стоит отметить тот факт, что Зейтц рассуждает с точки зрения бизнеса, но не политической ситуации в Европейском Союзе. Дело в том, что сейчас из-за политики Трампа европейские страны начали делать разворот на отказ от американской техники и зависимости от решений заокеанских партнеров. В частности, вместо американских F-35 планируют закупать французские «Рафаль», которые если и уступают американским истребителям, но зато свои, европейские.

Кроме того, аналитик глядит слишком далеко в будущее, так как корпорация «Боинг» пока не представила не то, что прототипа F-47, а даже полномасштабной модели. Пока истребитель 6-го поколения есть только в виде проработанных идей и концепций, а также с утверждение от Трампа, что именно самолет Boeing станет заменой F-35 в ВВС США.