Говорят, что это самый неэффективный ОБТ НАТО.

Во время Холодной войны страны НАТО стремились создать собственные танки, а не закупить их у соседей. Даже в Италии велись разработки отечественного ОБТ, который получил название C1 Ariete и начал производиться серийно в 1990-е год. Однако автор издания 19Fortyfive провел аналитику и заявил, что сегодня итальянский основной боевой танк является самым слабым и неэффективным в странах Североатлантического альянса и уступает таким машинам, как «Абрамс», «Леопард 2» и британский «Челенджер 2».

Несмотря на то, что итальянский танк обладает комбинированной защитой и 120-мм гладкоствольной пушкой, его боевая эффективность оставляет желать лучшего. Проблема заключается по мнению автора издания в том, что итальянцы полностью перестали работать над C1 и танк остался в прошлом веке, без замены систем СУО, средств радиоэлектронной борьбы и с прежним уровнем мобильности. Кроме того, проблем добавляет малая серия выпущенных танков, которая значительно повышает их себестоимость и при этом недостаточна в случае начала глобального конфликта.

«Броня танка [Ariete] считается более тонкой, чем хотелось бы, что снижает его защиту по сравнению с другими современными танками. Кроме того, из-за отсутствия значительных модернизаций на протяжении многих лет Ariete отстает от своих аналогов в технологическом плане и по боевой эффективности», — рассказывает автор 19Fortyfive.

Тут стоит отметить тот факт, что в материале мелькали сравнения с британским «Челенджером 2», который считает одним из самых защищенных танков в мире. Однако на вооружении британской армии таких машин едва ли наберется несколько сотен, а их новая модификация 3-й генерации ОБТ пока только постепенно начинает производиться на основе более старых машин. И их число также не превышает количество Ariete используемых Вооруженными силами Италии, а картузное заряжание в 21-м веке вызывает много вопросов.