Их уже активно применяют в зоне СВО.

В России продолжают развивать беспилотные системы, которые должны помочь солдатам в рамках реального боевого применения достигать поставленных задач. В частности, это роботизированная сухопутная платформа «Сюрприз-эвакуация» и дрон-камикадзе «Сварог» на оптоволокне. Оба дрона уже пошли в войска и активно применяются.

Платформа «Сюрприз-эвакуация» используется в качестве дрона-курьера, которые может доставить полезные грузы в виде продовольствия, боеприпасов и вооружения на передний край, также способен вывести на себе раненого бойца для последующей доставки в госпиталь. Кроме того, разработчики предусмотрели возможность установки на платформу боевого модуля с пулеметом или автоматическим гранатометом. Специализация «Сюрприз-эвакуации» меняется оперативно благодаря модульной конструкции. Дрон обладает достаточной автономностью и может развивать скорость до 9 км/ч по пересеченной местности, чего хватает для выполнения непосредственной задачи.

Также в руках российских военных был замечен дрон-камикадзе «Сварог», который управляется через оптоволокно и может отлететь от места запуска на 25 км. Коме того, что дрон способен нести боеприпасы разного типа для поражения живой силы и бронетехники, он может использоваться в качестве курьера для передачи полезных грузов небольших объемов. Особенно это актуально в рамках переднего края, куда не способны безопасно подобраться другие средства передачи снабжения. Создатели «Сварога» разработали две модели с индексами «13» и «15», которые отличаются массой переносимого полезного груза.