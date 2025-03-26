Суммарная мощность боевых блоков «Сармата» достигает 7,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Одна из гарантий российского суверенитета это наличие на вооружении Ракетных войск специального назначения (РВСН) межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую американское издание The National Interest назвало лучшей в мире. При этом автор материала Вайхерт утверждает, что опирался на данные экспертного мнения ряда аналитиков и систему искусственного интеллекта Gemini, поддерживаемую корпорацией Google.

«И это не причуды поисковой системы. Это общая оценка ряда ведущих мировых экспертов по ракетам, которые считают, что Россия создала действительно передовое ядерное оружие», — пишет Вайхерт в своем материале.

Ракеты сухопутного базирования «Сармат» обладают дальностью полета в 18 тысяч километров и способны дотянуться до любых точке планеты за исключением самых дальних. При этом основные цели для удара находятся не то, что в досягаемости ракеты, но и позволяют ей активно маневрировать на пути к намеченному месту поражения. Кроме того, ряд боевых частей «Сармата», которые та несет в своей боевой части, могут развивать гиперзвуковую скорость на последних участках пути до места огневого поражения. Напомним также, что совокупная мощность всех зарядов составляет почти 7,5 мегатонн. Именно эти факторы и вызывают опаску со стороны экспертной среды в США и Евросоюзе.

Согласно данным из открытых источников, российские РВСН продолжают получать новые ракеты этого класса, которые встают на боевое дежурство. При этом продолжаются проектные и конструкторские работы над созданием более совершенных изделий, которые в перспективе заменят «Сармат».