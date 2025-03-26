Длительная сосредоточенность армии США на конфликтах в Афганистане и Ираке сказалась на мастерстве военных при ведении механизированных боевых действий.

У американских бронетанковых сил намечается серьезная проблема, связанная с экипажами танков M1 Abrams. Дело в том, что экипажи с каждым годом все хуже справляются с задачами в области боевой подготовки, с которыми ранее справлялись без проблем. Об этом на своих страницах пишет американское издание Business Insider, которое обратило внимание на аналитическую статью историка бронетанковых сил США Роберта Кэмерона.

«Танки обладают способностью поражать различные цели с высокой точностью на все больших расстояниях, как неподвижные, так и движущиеся. Однако многие экипажи с трудом осваивают основы танковой стрельбы», — рассказывает историк Кэмерон.

Как рассказывает историк, армия США привыкла использовать ОБТ «Абрамс» в условно партизанских конфликтах в Ираке и Афганистане. Что соответственно привело к ухудшению работы танковых экипаже, которые не сталкиваются с реальными противниками, для которых ОБТ предназначен. Ранее танковые экипажи готовили для противостояния советской армии и когда СССР развалился еще некоторое время процесс тренировок двигался по инерции. Но после войны в Ираке и входа в Афганистан, танк использовали редко.

Стоит отметить, что в 2022-м году в США прошли соревнования между экипажами танков «Абрамс» (аналог российского «Танкового биатлона») и результаты не порадовали военных. Экипажи машин зачастую не могли правильно идентифицировать цель, уровень стрельбы оставлял желать лучшего, а также наблюдались проблемы со стрельбой из пулеметов. При этом проблема с подготовкой танковых экипажей известна уже давно, но в американской армии не занимаются этим вопросом.