Каждый район Москвы продолжает активно строится.

В районе Бирюлево Восточное появился новый торговый центр. Он расположен на улице Элеваторной. Здание уже готово к работе. Его построила компания "Страна Девелопмент". Площадь центра — 8 700 квадратных метров. Это двухэтажное сооружение, которое обещает стать удобным местом для местных жителей.

Торговый центр спроектировали с заботой о людях. Комфорт продуман для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями.

На крыше центра сделали специальное место для отдыха и частных развлекательных мероприятий. Там можно будет проводить праздники или просто наслаждаться видом. Идея стала очень популярной в больших городах. В Москве подобные зоны есть в крупных торговых центрах, сама идея уже не нова, опробована на людях - всем нравится.

В центре точно откроется фитнес-клуб, будет аптека, пекарня, кафе и ювелирный магазин.

Этот торговый центр — не первый проект компании "Страна Девелопмент". Они строят здания по всей России. В Москве и других городах их объекты пользуются популярностью. Новый центр в Бирюлево обещает стать важной частью района. Например, он создаст дополнительные рабочие места. А по данным исследований, один торговый центр может дать работу сотням людей.

Открытие запланировано на ближайшее время. Точная дата пока не названа.