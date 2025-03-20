Это согласно выводам аналитиков Bloomberg Intelligence.

Воинствующие «ястребы» Европы, которые подняли голову за последние несколько лет, собираются создать адекватную современную армию на что готовы выделить до 800 миллиардов евро из своих государственных бюджетов. Однако эксперты Bloomberg Intelligence сообщают, что с этим может возникнуть большая проблема, которая приведет к растягиванию перевооружения более чем на десяток лет. Причина до банальности простая и заключается в перегрузке ВПК Евросоюза заказами и острый дефицит квалифицированных кадров.

Как пишет американское издание, имеющиеся у Европы производственные мощности не справлялись с вызовами прошлых нескольких лет, а массовое перевооружение приведет к еще большей загрузке и срыву поставленных сроков. Оказия приведет к тому, что настоящее перевооружение армии ЕС затянется на декаду или больше. При этом, как пишут авторы, проблемы у европейцев начнутся уже спустя несколько недель после отказа США предоставлять доступ к своей спутниковой группировке.

Стоит отметить, что европейская часть блока НАТО традиционно вкладывала средства, но не развивала собственную массовую промышленность. За долгие годы мира после развала СССР их ВПК деградировал и превратился в жалкое зрелище. Тут хотя бы стоит вспомнить, что единственный завод по производству танков «Леопард 2» находится не в Германии, а на территории Греции. Кроме того, что ВПК был по факту свернут, произошла утеря ряда технологий и технологических цепочек, который и придётся восстанавливать для независимости от американского оружия.

Добавим, что в первую очередь европейцы таким демаршем хотят скинуть с себя зависимость от США, но и нередко звучат заявления о защите от «русской угрозы». Но европейские политики уже начали отказываться от американских самолетов пока в них не уберут системы аварийного отключения. В частности, об этом заявили в Германии, которая хотела закупить у США истребители 5-го поколения F-35A.