Также машину оснастили щитком, защищающим переднюю часть машины.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1а «Солнцепек» показывают большую эффективность при работе по живой силе и слабобронированной техники, но при этом обладают большой уязвимостью к ударам со стороны дронов-камикадзе. Специалисты «Уралвагонзавода» обратили пристальное внимание на эту проблему и сделали анти-дроновую защиту для боевой машины комплекса. Об этом появилась информация на официальном телеграмм-канале «УВЗ» вместе с опубликованным видео, демонстрирующим внесенные конструкторами изменениями.

Согласно сообщению, специалисты «УВЗ» опирались на реальный боевой опыт и пожелания операторов ТОС-1а «Солнцепек». На видео, снятом в ночное время, видно, что боевую машину комплекса защитили в передней проекции большим экраном, а уязвимые пусковые направляющие для снарядов оказались под противодроновыми решетками. Вероятно решетки, прикрывающие направляющие, имеют возможность быстрого съема для возможности быстрой перезарядки с использованием транспортно-заряжающей машины.

Стоит напомнить, что ракеты ТОС-1а летят на дистанцию не более 10 км, что заставляет подбираться установки очень близко к потенциальному объекту для удара. Во время отстрела установки становятся легкозаметными для возможного «удара возмездия» и, хотя их делают на основе ОБТ Т-72, защита от дронов оставалась недостаточной. По этой причине колесный вариант установки ТОС-2 «Тосочка» оказался более эффективным, так как обладает большей мобильностью.

Тут стоит отметить, что работы над защитой боевых машин «Солнцепека» велись в прошлом году. В частности, на них устанавливали комплексы радиоэлектронной борьбы «Песочек», но системы РЭБ проигрывают гонку против развития дронов.