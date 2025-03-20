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«Калашников» передал черную форму заказчику в расцветке "Антрацит" для испытаний
Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Концерн «Калашников» продолжает развивать собственное направление по созданию экипировки для военных и силовиков. В частности, пришло сообщение, что входящая в состав концерна компания «Триада-ТКО» отправила заказчику выполненную в цвете «антрацит» экипировку для проведения полноценных испытаний. Пресс-служба «Калашникова» не рассказывает кому именно была направлена партия, но предположительно это одно из силовых ведомств России.

«Компания "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") отгрузила партию обмундирования и снаряжения в черном цвете "Антрацит" в адрес заказчика для проведения апробации», — заявил представитель концерна.

Каждый комплект позволяет использовать форму в самую разную погоду начиная морозами и заканчивая жарой. Кроме того, имеется развитая система ремней и подсумков для переноски необходимых грузов и припасов. Все элементы комплекта выполняются в едином антрацитово -черном цвете, что актуально в условиях городских операций, особенно в ночное время суток. По завершению испытаний будет приниматься решение о начале полноценных поставок формы потенциальному заказчику.

Ранее концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания шлем с классом защиты БР2, который выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Шлем способен пережить попадание пули из винтовки на излете и осколки мин и снарядов. Кроме того, в войска также отправился костюм для экипажей военной техники из особого огнестойкого материала, что в перспективе поможет сохранить немало человеческих жизней.

#калашников #антрацит
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