В магазине появился умный раздел "часто ищут".

Российский магазин приложений RuStore активно развивается. Это отечественная альтернатива Google Play для Android. В нем уже больше 50 тысяч приложений и игр. Команда проекта недавно поделилась новыми успехами. В поиске появился раздел «Часто ищут». Его создали с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети анализируют запросы пользователей и показывают самые популярные. Например, в феврале чаще всего искали «игры без интернета». ИИ группирует похожие запросы, такие как «знакомства» и «сайт знакомств». Потом он формирует список трендов. Любой желающий может нажать на запрос и увидеть подборку приложений.

Нейросети в RuStore делают больше, чем просто удобный поиск. Они помогают находить нужные программы, составляют рекомендации для пользователей, создают тематические подборки, а еще анализируют отзывы на приложения и игры. Причем, ИИ выделяет плюсы и минусы. Затем делает краткую сводку. Это удобно для тех, кто выбирает, что скачать, ориентируясь на отзывы. Ведь гораздо удобнее посмотреть общую выжимку материала чем читать каждый отзыв отдельно.

Эксперты отмечают рост интереса к RuStore. По данным СМИ, в 2024 году число приложений в магазине может дойти до 70 тысяч. Среди них много российских разработок. Пользователи хвалят удобный интерфейс и быструю работу. Некоторые даже сравнивают RuStore с зарубежными аналогами.



