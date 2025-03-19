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Грег Райс: GTA 6 станет экономическим толчком для всей игровой индустрии
Выход Grand Theft Auto 6 может стать настоящим подарком для игровой индустрии. Так считает Грег Райс, глава подразделения инди-игр PlayStation.

Грег Райс выступил на конференции GDC 2025 и поделился своим мнением. По его словам, игра от Rockstar Games привлечет новых игроков и принесет огромные деньги. Релиз GTA 6 ждут этой осенью на PlayStation 5 и Xbox Series.

Грег Райс назвал GTA 6 "лучшей игрой года". Он уверен, что она продаст миллионы копий по всему миру. Предыдущие части серии уже доказали свою популярность. Например, GTA 5 разошлась тиражом более 190 миллионов копий. Новый релиз обещает быть еще масштабнее.

Райс отметил, что выход такой крупной игры — это не угроза, а шанс для индустрии. Не смотря на то, что некоторые разработчики боятся конкуренции с GTA 6, он считает, что рынок видеоигр достаточно большой. Здесь хватит места и для гигантов, и для маленьких проектов. Крупный релиз привлечет внимание к играм в целом. Это поможет и независимым студиям тоже.

Руководитель PlayStation уверен: GTA 6 вернет многих людей к видеоиграм. Кто-то будет играть только в нее. Но другие захотят попробовать и что-то новое. Например, небольшие инди-игры. Такие проекты часто предлагают свежие идеи и необычный подход. Успех GTA 6 может подогреть интерес к ним. И в итоге вырастет вся индустрия видеоигр.

Игровая индустрия давно стала огромным бизнесом. По данным аналитиков, в 2024 году она заработала около 180 миллиардов долларов. Выход GTA 6 способен увеличить эти цифры. Новая игра обещает не только крутую графику, но и огромный открытый мир. Это то, чего ждут миллионы фанатов по всему миру.

#playstation #gta 6
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