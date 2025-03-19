Дополнительно включено 150 сценариев парковки.

На конференции Chery Automobile Intelligent Strategy 18 марта 2025 года показали новинку — Chery QQ ANT Smart Driving Edition. Цена автомобиля на старте предзаказов — всего около 9 000 долларов.

В Chery QQ ANT Smart Driving Edition добавили 23 умных функции. Они конечно созданы для помощи водителю на дороге. Есть системы поддержки вождения и активной безопасности. Машина умеет парковаться сама — для этого предусмотрели больше 150 разных ситуаций. Например, она справится с тесным двором или узким местом на парковке.

На конференции выступил председатель Chery Holding Group Инь Тонъюэ. Он сказал, что в 2025 году все автомобили Chery получат умную систему Falcon, т.е. даже недорогие модели станут технологичными. Похожий путь выбрала и компания BYD. Она уже добавляет умные функции в свои машины.

На Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года компания покажет обновлённую версию Chery QQ. Эта модель давно не выпускается, но скоро вернётся в новом виде. Эксперты ждут, что она тоже будет умной и доступной. Умные технологии уже становятся нормой. По данным аналитиков, к 2030 году больше половины новых машин в мире будут иметь такие системы.