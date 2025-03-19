Разработкой занимается фирма MBDA.

Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать военным лидером Евросоюза, так как у нее есть собственное ядерное оружие и технологии, дающие повод для этого. Однако, чего у европейцев нет, так это ракет, способных подавить системы ПВО и открыть путь для других боеприпасов и самолетов. Однако вскоре эта картина должна поменяться, как пишет на своих страницах издание Defense News.

Согласно опубликованному материалу у Евросоюза к 2033-му году появится ракета RJ10, способная не только преодолеть, но и подавить системы ПВО потенциального оппонента. Ракета будет обладать сверхзвуковой, а не гиперзвуковой, скоростью и иметь высокую маневренность за счет развитой системы крыльев и прямоточного реактивного двигателя. Влияние новой ракеты на возможности альянса оценил исследователь из американского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет в материале для FP.

Разработкой и производством франко-британской ракеты занимается фирма MBDA, которая специализируется на создании ракет разного класса. Больше подробностей о новой ракете источник не сообщил. Отметим, что MBDA, например создали «длинную руку» в виде ракеты Meteor, которая может поразить цель на дистанции в 200 км, хотя реальные расстояния варьируются от 60 до 120 км.