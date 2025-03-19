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g1tarist
БРСД «Орешник» расширяет возможности России по срыву операций НАТО
Об этом рассказал американский эксперт.


Российская ракета среднего радиуса действия «Орешник», примененная ВС РФ впервые 21 ноября 2024-го года повлияет на планирование военных операций НАТО самым серьезным образом. Об этом заявил военный эксперт Центра военно-морского анализа США Декер Эвелет в своем материале для издания Foreign Policy.

«Плохая новость сводится к тому, что неядерные возможности "Орешника" означают следующее: у России будет больше вариантов действий для того, чтобы в значительной степени срывать операции НАТО на конвенциональном уровне», — заявил американский аналитик.

Военный эксперт заявил, что «Орешник» дает российской армии инструмент, позволяющий вмешиваться в операции НАТО на ранних этапах конвенциональными средствами. Ведь реального метода противодействия гиперзвуковой БРСД этого комплекса пока ни у кого нет. В США только начали разрабатывать планы на создание перспективных комплексов ПРО, способных купировать новую угрозу, но сроков не называется.

Напомним, что комплекс «Орешник» показали прошлой осенью и при этом не использовали никаких боевых частей, а удар нанесли простыми болванками. Ракета разогнала их до скорости в несколько Махов и весь урон произошел от кинетического удара. Применение комплекса заставило задуматься западные страны и слегка приглушить воинственную риторику в отношении РФ.

На фоне появления «Орешника» с запада начались упреки в сторону России, так как это якобы нарушение договора об ограничениях на ракеты средней-малой дальности. Однако в ответ прозвучал аргумент, что США покинули РСМД еще во время правления Трампа и там в свою очередь разработали комплекс «Тайфун», ракету средней дальности на основе «Томагавка».

#нато
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