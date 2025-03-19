Подобные средства применяли еще в прошлом веке.

Возможное решение проблем с защитой транспортных средств на юго-западных рубежах российской земли начали реализовывать. Этим защитным средством оказались металлические сети, которые строят вдоль транспортных артерий и которые мешают дронам разных моделей банально приблизиться к технике и нанести огневой удар. В частности, про это на своих страницах рассказывает газета «Известия» со ссылкой на военных, которые занимаются инженерными операциями.

Согласно опубликованному материалу, российские военные инженеры начали возводить вдоль важных дорог туннели и заборы из металлической сети. Именно она создает на пути дрона непреодолимую преграду, которая мешает подлететь аппарату к намеченной цели. При этом быстровозводимые конструкции не требуют особых навыков и стоят крайне недорого в производстве и доставке к месту развертывания.

Как рассказал «Известиям» начштаба специального инженерно-саперного отряда имени Карбышева с позывным Аристокл, подобные средства с использованием сетей впервые применили финны во время Зимней войны 1939 – 1940 годов. Тогда сети растягивали вдоль и над дорогами, тем самым прикрывая их от налетов советских истребителей и делали это достаточно эффективно.

«Тогда это дало свой результат, сейчас дает свой. И в итоге сейчас самое эффективное средство против дронов — это сети», — заявил Аристокл.

Добавим со своей стороны, что подобное средство покажет свою эффективность в долгосрочной перспективе, но сети не станут абсолютным щитом от нападения дронов. Такие заграждения можно банально разрушить превентивным ударом или делать комбинированные налеты.