Это самое масштабное обновление в истории игры.

Разработчики из GSC Game World выпустили крупное обновление для игры «S.T.A.L.K.E.R. 2». Патч под номером 1.3 включает свыше 1200 исправлений и улучшений.

Улучшили бои и поведение врагов. Теперь мутанты двигаются лучше во время сражений. Они стали умнее реагировать на шаги игрока. Также доработали засады — мутанты ведут себя хитрее и опаснее. NPC тоже стали внимательнее к звукам вокруг.

Переработали баланс. В игре изменили редкие артефакты — теперь их свойства лучше сбалансированы. Случайные встречи с врагами в системе A-Life стали реже. Это делает путешествия по Зоне чуть спокойнее. Броня тоже стала лучше защищать от аномалий — у каждого типа свои особенности.

Исправили около 100 ошибок, из-за которых игра могла вылетать. Убрали проблемы с утечкой памяти. Технические сбои стали реже, а игра стала работать стабильнее даже на слабых компьютерах.

Обновление 1.3 — не конец работы. GSC Game World продолжает улучшать «S.T.A.L.K.E.R. 2». Да, оптимизация пока не идеальна, но разработчики стараются и хотят, чтобы игроки получали больше удовольствия от Зоны. Чего только стоит количество исправлений в новом обновлении. Ребята стараются.

Разработчики обещают и дальше выпускать обновления. Они читают отзывы игроков и учитывают их пожелания. Следующий патч уже в работе.



