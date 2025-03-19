Автопром требует убрать регуляторные барьеры

Крупные автопроизводители и IT-компании обратились к администрации Дональда Трампа с важной просьбой. Они хотят, чтобы беспилотные автомобили быстрее появились на дорогах. Для этого нужно убрать лишние правила, которые мешают развитию этих технологий.

Обращение подписали сразу несколько больших организаций. Среди них — Альянс автомобильных инноваций, который объединяет лидеров автопрома. Также под письмом стоят Ассоциация потребительских технологий и Ассоциация индустрии автономного транспорта.

Компании просят министра транспорта США Шона Даффи действовать быстро. Они хотят, чтобы в стране появилась единая система правил для беспилотных машин. По их мнению, федеральное правительство должно взять на себя главную роль в этом вопросе. Сейчас в США нет общего подхода к автономному транспорту. Каждый штат придумывает свои законы. Это создает путаницу и тормозит прогресс.

Автопроизводители уверены: если не ускорить процесс, Америка может проиграть в гонке технологий. Например, Китай активно развивает свои беспилотные машины. Там уже тестируют такие автомобили на улицах городов. В США же разработки идут медленнее из-за строгих правил. По данным экспертов, в Китае к 2030 году до 20% всех машин могут стать автономными. Америка рискует отстать, если не изменит подход.

Многие считаются, что беспилотные автомобили — это будущее транспорта. Они обещают сделать дороги безопаснее. Такие машины не устают и не отвлекаются, как люди. Даже исследования показывают, что аварий из-за человеческой ошибки можно избежать с помощью технологий. Американский автопром хочет, чтобы США стали лидером в этой сфере. Но для этого нужно меньше бюрократии и больше поддержки от государства.

В письме подчеркивается: единые правила помогут быстрее запустить беспилотники на дороги. Это создаст новые рабочие места. Экономика получит серьезный толчок к росту. Автопром США верит, что администрация Трампа сможет решить этот вопрос и сдвинуть её с мертвой точки в нужную сторону.