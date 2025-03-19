Китайские IT-гиганты в целом и Tencent в частности продолжают удивлять.

Tencent, создатель популярной игры PUBG, представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который умеет создавать 3D-модели всего за 30 секунд. Эта технология называется Hunyuan3D-2.0. Её разработали специально для дизайнеров и создателей игр.

Компания выпустила сразу пять моделей ИИ с открытым доступом. Среди них есть турбо-версия, которая работает быстро и создаёт точные модели с высоким уровнем детализации. Представители Tencent уверяют: их нейросеть лучше других. Она точнее обрабатывает текст, геометрию и картинки.

Это не первый шаг Tencent в мир искусственного интеллекта и нейросетей для игр. Ранее компания показала Hunyuan Turbo S. Этот инструмент, по их словам, работает быстрее, чем похожий DeepSeek R1.

Китайские компании активно развивают искусственный интеллект. ByteDance, владелец TikTok, не исключение, их технология называется VeOmniverse. Но в отличие от Tencent, ByteDance держит разработки в секрете. Никто пока не знает, что именно они готовят.

Создание 3D-моделей раньше занимало часы или даже дни. Теперь это дело секунд. Дизайнерам больше не нужно тратить много времени на ручную работу. Они смогут сосредоточиться на идеях и творчестве.