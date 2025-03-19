Разработка специалистов из Университета Осаки поможет в слежении за изменениями в организме.

Ученые из Японии создали метод, который определяет биологический возраст человека всего по пяти каплям крови. Это разработка специалистов из Университета Осаки. Новый способ использует искусственный интеллект (ИИ). Он помогает следить за изменениями в организме и понимать, как человек стареет.

Биологический возраст — это не то же самое, что обычный возраст по паспорту. Обычный возраст считают по годам жизни. А биологический показывает, в каком состоянии находится тело. Он зависит от разных вещей: как человек живет, сколько у него стресса, какие у него гены. Японские ученые научили ИИ анализировать кровь. Их система смотрит на 22 важных стероида в организме. Это гормоны, которые влияют на здоровье и старение.

Особенно важен гормон стресса — кортизол. Исследователи выяснили: если его уровень подрастает в два раза, биологический возраст увеличивается в полтора раза, то есть стресс может ускорять старение. Чем больше стресса, тем быстрее изнашивается организм.

Нейросеть изучает сотни образцов крови. Она не просто смотрит на количество гормонов. Она анализирует, как они связаны между собой. Это помогает понять особенности каждого человека. Такой подход делает результаты теста, а главное прогнозы точнее. Кроме того, зная особенности каждого, ИИ сможет давать конкретные советы, как улучшить здоровье.

В будущем люди смогут проверять свой биологический возраст так же просто, как давление или сахар в крови. Это поможет вовремя менять образ жизни и избегать проблем.