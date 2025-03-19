Они помогают с логистикой и проверкой качества.

Компания Mercedes-Benz начала тестировать гуманоидных роботов на своих производственных линиях. Они помогают с доставкой деталей и проверяют качество продукции. Разработкой роботов занимается американская компания Apptronik из Техаса. Mercedes-Benz вложила в этот проект крупные средства. Цель — ускорить работу на заводах и справиться с нехваткой рабочих рук.

Роботы называются «Apollo». Они уже умеют выполнять многие задачи. Например, переносить компоненты или проверять детали на брак и соответствие всем ГОСТам. Сначала ими управляют люди удаленно. Этот процесс называется «телеработа». Постепенно роботы учатся работать сами. Такой подход позволяет сделать производство умнее и быстрее.

Тестирование проходит на двух заводах. Один находится в Берлине, на Цифровой фабрике в районе Маринфельде. Второй — в городе Кечкемет в Венгрии. В будущем компания хочет использовать роботов и на других своих площадках. Руководитель производства Йорг Бурцер рассказал, что роботы помогут там, где не хватает людей. Сначала их задействуют в простых и скучных задачах. Позже — в более сложных и опасных.

Mercedes-Benz не одинока в своих планах. Компании Tesla и Figure AI тоже создают похожих роботов с искусственным интеллектом. Все они хотят сделать производство дешевле и эффективнее. Эксперты говорят, что рынок таких технологий растет. По данным портала Statista, к 2030 году он может достичь 24 миллиардов долларов.

Пока роботы стоят дорого. Но Бурцер уверен: если их цена упадет до десятков тысяч долларов, они станут доступны для массового использования. Это может изменить весь автопром. Роботы не устают, не болеют и работают круглые сутки. Например, на заводе в Венгрии один робот уже заменил двух сотрудников на складе. Это экономит время и деньги бизнесу. Люди же будут учить роботов и следить за их работой.