Названо также вооружение, которое будет востребовано в ближайшие годы.

Мировой рынок вооружений показывает завидную стабильность в своих лидирующих позициях Дело в том, что уже на протяжении долгих лет лидирующие места занимают противовоздушные системы и военные самолёты. Как заявляют в Центре анализа мировой торговли оружием РФ, эта тенденция сохранится и на следующие четыре года с 2025 по 2028 годы. При этом именно первые две позиции занимают самый значительный объем продаж в денежном эквиваленте по сравнению с остальным списком.

«По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2025-2028 годы распределились следующим образом: 1. Авиационная техника — 175,022 миллиарда долларов (30,62 процента); 2. Техника ПВО — 76,460 миллиарда (13,38 процента); 3. Бронетехника — 76,217 миллиарда (13,34 процента)», — рассказывает "Лента.ру" со ссылкой на источник ЦАМТО.

Подобное положение дел не удивительно, так как именно военная авиация (самолеты) и комплексы ПВО наиболее наукоемкие товары и их по факту производит всего несколько стран. Остальные государства, монархии и республики вынуждены ими закупаться, так как у них нет ни промышленной, ни научной базы для производства этой техники. Что касается бронетехники, то в связи с событиями, начавшимися в 2022-м году, Запад активно скупает бронетехнику со всех уголков мира, которая когда-либо производилась и поставлялась на экспорт странами Варшавского договора и СССР, в частности.

Сейчас бронетехника занимает почетное третье место в списках ЦАМТО, потеснив вертолетную технику военного назначения. Как указывают эксперты по большей части это связано с перенасыщением мирового рынка вертолетами, и тенденция пока сохраняется.