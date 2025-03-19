Возможно, БПЛА смогут полностью заменить пехотное вооружение.

Беспилотники разных моделей произвели настоящий фурор в вооруженных конфликтах нынешней декады, что закономерно привело к появлению предположений о перспективах этого оружия. В частности, глава Центра анализа и технологий Руслан Пухов высказал предположение, что они, дроны, способны полностью заменить собой пехотное вооружение на современном поле боя. Заявление российского эксперта, вызвали настоящий ужас автора издания Business Insider.

Как пишет эксперт RAND отставной полковник американских ВС Джентиле, полная замена пехотного вооружения на дроны-камикадзе приводит его в ужас, так как он слабо себе представляет, как будет выглядеть современная армия с таким оснащением. При этом эксперт сомневается, что это возможно, так как одновременно с дронами развиваются и методы противодействия в виде систем радиоэлектронной борьбы и мобильных зенитных платформ с автономными системами наведения.

«Если бы кто-нибудь сказал мне: "Мы дадим вам все эти беспилотники, а вы должны отказаться от своих пулеметов 50-го калибра (12,7-мм в переводе на метрическую систему измерений) и [пулеметов] M240", — я бы сказал им, что они сумасшедшие», — высказался Джан Джентиле, полковник ВС США в отставке и эксперт-аналитик RAND.

Отметим, что Пухов только высказал предположение, а что касается средство противодействия дронам, указанным в источнике, то уже сейчас получили развитие БПЛА на оптоволокне, которые игнорируют системы РЭБ. Кроме того, уже не раз в истории звучали заявления о том, что то или иное оружие уйдет в забвение, но этого не происходило. В частности, в 1960-х годах были уверены в том, что классическая артиллерия будет полностью заменена на ракетную, но прошло 10 лет и в СССР приступили к разработкам САУ типа «Акации» или «Гиацинта».



