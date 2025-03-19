Винтокрылые машины резко стали никому не нужны.

Мировой оружейный рынок перенасыщен военными вертолетами, что негативно скажется на экспорте этого вида продукции на экспорт. С такой информацией появился материал из ЦАМТО (Центр анализа мировой оружейной торговли), где провели полноценный анализ ситуации, возникшей на авиационном рынке за последние несколько лет. Согласно исследованию, винтокрылые машины резко сместятся с второй позиции почти на самый низ списка.

«Это свидетельствует о перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 13,14 процента до 10,97 процента (минус 2,17 процента)», — рассказывается в выложенном источнике.

Аналитики ЦАМТО составили подробную таблицу с перечнем продаваемой на мировом рынке оружия и пришли к выводу, что наблюдается перенасыщение вертолетной техникой. Согласно их наблюдениями с 2025 по 2028 годы будет продолжаться снижение запросов на эту категорию военных машин. При этом по сравнению с 2021 – 2024 годами падение спроса составит более двух процентов, что переместило вертолеты со второй позиции в списке на 5-е место. В Центре не уточняют, что именно стало причиной такого перенасыщения мирового рынка, особенно с учетом происходящих в Восточной Европе событий.

Кроме того, стоит отметить, что это касается только экспорта вертолетной техники и никак не затрагивает внутренний рынок стран-производителей. Потребности той же российской армии в вертолетах только растет и налаживаются новые производственные линии для производства таких машин как Ка-52М, Ми-8 и Ми-28.