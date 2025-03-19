Космонавты благодарят Илона Маска и Дональда Трампа.

18 марта 2025-го года спускаемый аппарат Crew-10 компании SpaceX, принадлежащий Илону Маску, вернулся на Землю неся на себе Космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова и астронавтов NASA Барри Уилмора, Суниту Уильямс и Ника Хейга. Как сообщает официальный представитель NASA в 20:05 по МСК аппарат отстыковался от Международной космической станции и начал процесс снижения. Через 5 часов челнок приводнился неподалеку от побережья Флориды, США.

Пикантность ситуации предает тот факт, что астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС 4-го июня прошлого года в рамках программы корпорации «Боинг» по развитию многоразовых спускаемых аппаратов «Старлайнер». Но из-за технических неполадок с аппаратом, связанных с работой маневровых двигателей, астронавты вынуждены были остаться на орбите не 2 недели, как запланировано изначально, а почти на 9 месяцев. Их возвращение постоянно откладывалось, а потом вообще перенесли на весну нынешнего года. Теперь же они наконец-то возвращаются домой, в чем благодарят Трампа и Илона Маска.

Добавим, что на аппарате Crew-10, который прибыл на МКС на прошлой неделе, на Землю также вернулись Горбунов и Хейг. Она завершили свою программу, которая началась с момента их прибытия на станцию в сентябре прошлого года, а теперь привезли с собой важные сведения, полученные в ходе исследований.

Отметим, что в начале марта новый-старый президент США Трамп сделал громкое заявление по поводу случая с астронавтами, застрявшими на орбите. 47-й лидер США во всем обвинил предыдущую администрацию страны, которая допустила столь возмутительный инцидент и не приложила к его разрешению все возможные усилия.