Вполне возможно, что укороченный АК-12 пойдет на вооружение штурмовых подразделений.

Вооруженные конфликты этой декады показали необходимость оснащения армии легким, надежным и удобным в использовании стрелковым оружием. В частности, над таким вопросом оснащения пехоты работают в концерне «Калашников», который имеет долгую историю производства и конструирования в этой области. Так на полигоне, принадлежащем 333-му Центру подготовки, заметили укороченную версию автомата АК-12СК и ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20.

Информацию о начале испытаний новых видов ручного стрелкового вооружения опубликовал телевизионный канал «Звезда», который также продемонстрировал кадры с полигона. Новый ручной пулемет для вооружения бойцов на уровне отделения и взвода РПЛ-20 начали тестировать еще в прошлом году. Для пулемета создали специальную усиленную ленту боепитания, которая в этом превосходит ранее использованные образцы. Также в прошлом году РПЛ-20 должен был отправиться на испытания в армию для выявления проблем, которые обычно возникают у недавно разработанных моделей вооружения.

Кроме того, «Звезда» показала новый укороченный автомат АК-12СК, который является более компактной версией штатного АК-12. Малогабаритная версия автомата в длину составляет всего 750 мм против 940 стандартной версии с разложенным прикладом. Кроме того, масса АК-12СК составляет 3,2 кг, в тоже время как линейная версия достигает 3,5 кг, а АК-19 – 3,35.

Во время прокручиваемого «Звездой» сюжета, бойцы на полигоне вели стрельбы из новых моделей вооружения, но никаких подробностей по поводу АК-12СК и РПЛ-20 не последовало. Допустимо предположить, что укороченный АК-12 пойдет на вооружение штурмовых подразделений, действующих в замкнутых пространствах и в комплекты выживания для экипажей боевой техники.