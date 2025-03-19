Wiz является мировым лидером в вопросах облачной кибербезопасности.

Американская корпорация Google приобрела израильскую компанию Wiz, которая считается мировым лидером в области облачной кибербезопасности. Сумма сделки — $32 млрд. Компания Wiz помогает защищать данные в облачных системах и среди её клиентов — такие гиганты, как Microsoft и Amazon. Теперь её главная задача — улучшить безопасность инфраструктуры Google. При этом она продолжит работать с другими своими заказчиками.

Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт поделился новостью в своем блоге. Он полон оптимизма. По его словам, союз с Google даст компании мощный толчок. "Это как будто к нам привязали ракету. Мы сможем развиваться быстрее, чем раньше", — написал он. Раппапорт уверен, что новые возможности помогут создавать инновации на благо клиентов.

Сделка ещё не завершена окончательно, её должен проверить регулятор — Федеральная торговая комиссия США (FTC). Комиссия убедится, что покупка не нарушает антимонопольные законы. Только после этого всё будет оформлено официально.

Google уже пообещала, что продукты Wiz останутся доступны для всех. Их можно будет использовать на платформах конкурентов — Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud.

Эксперты отмечают, что сделка укрепит позиции Google на рынке облачных технологий. Кибербезопасность становится всё более важной темой. По данным аналитиков, в 2024 году рынок облачной безопасности вырос на 25%. Спрос на такие услуги продолжает расти, а Google явно хочет быть в лидерах этого направления.

В последние годы израильские технологии всё чаще становятся частью крупных сделок. Например, в 2023 году Intel купила израильскую фирму Tower Semiconductor за $5,4 млрд.