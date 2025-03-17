Собянин приказал развивать городские вокзалы.

В Москве строят современные городские вокзалы, они сделают поездки быстрее и комфортнее. Новые платформы, удобные пересадки и обновленные территории появятся в разных районах столицы. Работы уже идут, а некоторые вокзалы откроют в 2025–2026 годах.

В начале 2025 года открыли обновленный вокзал Щербинка на МЦД-2. В ближайшие два года крупные транспортные узлы появятся в центре, на юге, севере и северо-востоке Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать городские вокзалы. Они соединяют метро, поезда и автобусы. Это помогает миллионам людей быстро пересаживаться. Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил: "новые вокзалы особенно важны для загруженных районов. Там создают удобные маршруты и комфортные условия".

В центре Москвы строят вокзал Курская для МЦД-2 и МЦД-4. В 2025 году обновят платформы и откроют центр управления, в котором будет стоять оборудование для контроля работы станции и своевременного предупреждения внештатных ситуаций.

На севере столицы строят вокзал Петровско-Разумовская. Он объединит метро, МЦД-1, МЦД-3 и автобусы. Около 190 тысяч жителей смогут быстрее добираться до центра. Сейчас там отделывают помещения и ставят лифты.

В районе Москва-Сити строят огромный вокзал. Его площадь — больше 11 тысяч квадратных метров. Там соединят метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. В 2025 году откроют две платформы и южный вестибюль. В 2026 году добавят еще платформу и выход к Шмитовскому проезду. Здесь будут останавливаться поезда «Аэроэкспресс».

На границе Таганского и Лефортово районов строят вокзал Серп и Молот. Он свяжет МЦД-2, МЦД-4, метро и автобусы. В 2026 году откроют конкорс и благоустроят сквер рядом. Обновят Гжельский переулок и тротуары. Уже работают новые трамваи и остановки.

Вокзал Железнодорожная на МЦД-4 доделают в 2026 году. Уже сейчас оттуда ездят до шести вокзалов Москвы без пересадок. В следующем году добавят новые платформы и вестибюль.

Станция Царицыно на МЦД-2 станет вокзалом в 2026 году. Ею пользуются 30 тысяч человек каждый день. Здесь построят павильоны и удобный выход к музею-заповеднику. Сейчас роют тоннель и прокладывают сети. Для удобства сделали временный мост и добавили турникеты.

Вокзал Беговая откроют в 2026 году. Он соединит МЦД-1, МЦД-4, метро и «Аэроэкспресс» до Шереметьево. Пересадка между диаметрами займет секунды. До метро — всего минута. Вокзал поможет 200 тысячам жителей районов Хорошевский и Пресненский.



