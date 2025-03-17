Регистрация на ЗБТ уже открыта.

Чтобы попасть на бета-тест, нужно зайти на страницу игры в Steam. Там есть кнопка для подачи заявки. Выбранным участникам пришлют письмо на электронную почту. Тест пройдёт с 17 по 28 марта 2025 года. Места ограничены, так что лучше поспешить.

Режим, который разработчики хотят протестировать называется «Арена». Это специальная часть игры, где игроки сражаются друг с другом. Разработчики показали два видео об игре. Первое — официальный трейлер от студии Unfrozen. В нём мельком виден геймплей. Второе видео снял YouTube-канал Orange. Оно полностью посвящено «Арене» и подробнее рассказывает о режиме.

Heroes of Might & Magic: Olden Era пока не имеет точной даты выхода. Но уже известно, что игра появится в раннем доступе во втором квартале 2025 года, то есть с апреля по июнь.

Серия Heroes of Might & Magic популярна уже почти 30 лет. Первая часть вышла в 1995 году. С тех пор игры завоевали миллионы сердец по всему миру. Третья часть, выпущенная в 1999 году, до сих пор считается одной из лучших. Её хвалят за увлекательный сюжет и продуманный игровой процесс. Новая Olden Era обещает сохранить дух классики, но добавить свежие идеи.

Компания Unfrozen — не новички в разработке игр. Эта студия уже выпустила проект Iratus: Lord of the Dead. Он получил хорошие отзывы от игроков. Теперь команда работает над возрождением легендарной серии.