Гуманоидные роботы начали создавать себе подобных.

Компания Figure открыла новую фабрику BotQ, которая предназначена для массового производства гуманоидных роботов. Первая линия завода уже может выпускать до 12 000 роботов в год и это только начало. В ближайшие годы мощности планируют сильно увеличить.

За последние восемь месяцев инженеры Figure изменили подход к созданию роботов. Они сделали процесс проще и быстрее. Главное новшество — полный контроль над производством. Figure сама проектирует, собирает и проверяет роботов. Это ускоряет работу и повышает качество.

На заводе BotQ уже используют роботов для помощи в сборке и скоро их станет больше. Программы с искусственным интеллектом тоже помогают управлять процессом. Они следят за работой и решают мелкие проблемы.

Раньше детали делали на станках с числовым управлением. Это занимало много времени. Для нового робота Figure 03 инженеры перешли на литьё и штамповку. Теперь некоторые части делают за 20 секунд вместо недели.

Figure пришлось изобретать многое с нуля, т.к. готовых решений для таких роботов нет. Компания сама делает моторы, сенсоры и электронику. Ключевые части производят внутри фирмы. Для остального нашли партнёров. Эти поставщики готовы увеличить выпуск до 100 000 роботов к 2027 году.

Роботы с искусственным интеллектом Helix уже помогают на сборке. Они переносят материалы и заменяют старые конвейеры. Люди, конечно, следят за процессом, но машины уже делают основную работу.



