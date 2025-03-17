Они работают на сжиженном природном газе (СПГ).

КамАЗ активно развивает производство газомоторных тягачей. И по плану уже к лету этого года по России поедут сотни тягачей КамАЗ K5 с запасом хода 1600 км. Такие КАМАЗы экологичны и экономичны.

Производство модели КАМАЗ-54901 на СПГ началось в сентябре 2024 года. К февралю 2025-го собрано уже 20 таких тягачей. В прошлом году завод выпустил 200 машин. Сейчас КамАЗ хочет ускорить темп. К лету и осени 2025 года планируется собирать более 100 грузовиков каждый месяц.

Тягач КАМАЗ-54901 на СПГ подходит для перевозки опасных грузов. Он отвечает строгим требованиям ДОПОГ. У машины мощный двигатель КАМАЗ Р6 на 460 лошадиных сил. Это соответствует стандарту «Евро-5». Коробка передач автоматическая. Два криобака вмещают 1060 литров топлива. Благодаря этому тягач может проехать до 1600 километров без дозаправки.

С февраля 2023 года тягачи K5 собирают на российских деталях. Инженеры КамАЗ и их партнеры заменили импортные комплектующие. и теперь отечественный КАМАЗ действительно отечественный.

Тем более, что газомоторные тягачи становятся популярными в России. По данным экспертов, СПГ дешевле дизельного топлива. Это снижает расходы на перевозки. К тому же такие машины меньше вредят природе. КамАЗ видит в этом будущее грузоперевозок. Компания уже поставляет тягачи для крупных перевозчиков и спрос на них растет.