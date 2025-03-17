Причина — запуск Alexa+ - нового помощника с подпиской.

С 28 марта 2025 года Amazon меняет правила для пользователей устройств Echo. Теперь все команды, которые вы говорите голосовому помощнику, будут отправляться в облако компании. Раньше можно было настроить гаджет так, чтобы он обрабатывал запросы прямо на устройстве, локально. Данные при этом никуда не уходили.

Дело в том, что компания запускает новую версию помощника — Alexa+. Это подписной сервис с использованием искусственного интеллекта. Для его работы нужны мощные облачные серверы. Локальная обработка запросов с таким подходом невозможна.

Amazon конечно обещает, что все данные будут защищены. Голосовые записи зашифруют, а после обработки удалят. Если вы раньше выбрали настройку «Не сохранять записи», то функция Voice ID у вас просто перестанет работать.

Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни считают, что это шаг вперед и новые функции стоят того. Другие беспокоятся о приватности. Ведь раньше можно было контролировать, куда уходят данные. Теперь такого выбора нет.

Amazon уже не раз сталкивалась с вопросами о конфиденциальности. В 2019 году стало известно, что сотрудники компании прослушивали записи пользователей для улучшения Alexa. В тот раз Amazon добавила больше опций для настроек приватности. Но с новыми правилами контроль снова уменьшается.