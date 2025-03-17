Дальность этих ракет достигает 1000 км.

Япония планирует установить мощные ракеты на одном из своих островов, а конкретно на острове Кюсю — третьем по величине в стране и самом южном из основных. На нем могут появиться противокорабельные ракеты Type 16 с дальностью действия до 1000 километров. Эти ракеты способны поражать цели у берегов Северной Кореи и Китая.

Новая версия ракет основана на модели GSDF Type 12 класса "земля-корабль". Их модернизировали, увеличив радиус действия до 1000 километров. Это даст Японии возможность контролировать прибрежные зоны соседних стран. По данным агентства Kyodo, ссылающегося на правительственные источники, ракеты начнут размещать в марте 2026 года.

Главная цель — укрепить безопасность островов Нансэй. Этот архипелаг важен из-за близости к Тайваню. Япония опасается, что Китай может начать военные действия против Тайваня. Пекин считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для его возвращения под свой контроль. Размещение ракет станет ответом на эти угрозы.

Ракеты могут установить в гарнизонах Сил самообороны Японии. Среди возможных мест — города Юфу в префектуре Оита и Кумамото. А вот южная префектура Окинава вряд ли станет базой для ракет. Власти не хотят лишний раз накалять отношения с Китаем.

Япония активно наращивает военную мощь, и в последние годы страна увеличила расходы именно на оборону. По данным СМИ, в 2023 году бюджет на вооруженные силы достиг рекордных 7,9 триллиона иен (около 55 миллиардов долларов). Это связано с ростом напряженности в регионе. Северная Корея продолжает испытывать ракеты, а Китай усиливает давление на Тайвань.

Жители Кюсю пока не комментируют планы властей. Однако некоторые эксперты считают, что размещение ракет может вызвать беспокойство у местных. Япония стремится к миру, но готовится к защите своих интересов.