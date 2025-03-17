Насекомоподобный робот оснащен шестью ногами.

Инженеры из Китайского университета горного дела и технологий создали робота, который напоминает насекомое. У него шесть конечностей. Три из них оснащены колёсами и позволяют ему передвигаться. Ещё три конечности снабжены когтями, которые используются для бурения и фиксации на поверхности.

Учёные уже испытали робота в условиях, имитирующих лунную гравитацию. Результаты тестов оказались весьма впечатляющими.

Создатели робота хотят запатентовать своё изобретение. Об этом рассказали на Центральном телевидении Китая. Один из разработчиков, Ли Жуйлинь, объяснил: добыча ресурсов — это важный шаг для освоения космоса, и Китай активно работает в этом направлении.

Сейчас учёных особенно интересует Луна. Там есть ценные ресурсы, которые можно использовать. Например, на Луне находят гелий-3. Этот элемент может стать топливом для будущих энергетических установок. По данным сайта «Российской газеты», Китай планирует построить лунную базу уже к 2035 году. Но не только Луна привлекает внимание. Астероиды тоже интересны учёным. На них много редкоземельных металлов, таких как платина или иридий. Эти элементы нужны для разработки высокотехнологических решений и технологий.

Китай не один в этой гонке. США и другие страны тоже разрабатывают подобные технологии для добычи в космосе. Например, американская компания Planetary Resources уже запускала проекты по изучению астероидов. Космическая добыча может изменить экономику в будущем.