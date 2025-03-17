Однако, в данный момент власти не дали своего одобрения на такие полеты.

В Великобритании скоро могут появиться электрические воздушные такси. Компания Joby Aviation, которая создаёт летающие машины, объединилась с авиакомпанией Virgin Atlantic, и они хотят запустить сервис «такси в небе». Это будет седьмая страна, где Joby планирует работать в этом направлении. Их такси — это небольшие самолёты на электричестве. Они взлетают и садятся вертикально, как вертолёты. Такие машины не шумят и не загрязняют воздух, потому что работают на «батарейках».

Точной даты запуска в Великобритании пока нет. Сначала Joby хочет начать полёты в ОАЭ и США. В Дубае тесты стартуют в конце 2025 года. В Америке сервис появится в 2026 году — в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, если всё пойдёт гладко. В Великобритании Virgin Atlantic поможет с рекламой и переговорами с властями. Также они построят площадки для взлёта и посадки в аэропортах. Такси смогут перевозить пилота и четырёх пассажиров. Скорость полёта — до 320 километров в час.

Для старта проекта Joby нужно всего лишь одобрение британских властей. Заявку на разрешение они подали ещё в 2022 году. Сколько им ещё ждать — непонятно. Эксперты говорят, что такие такси могут сократить пробки в городах. Одна поездка будет стоить дороже, чем обычное такси, но дешевле, чем вертолёт. Joby уже протестировала свои машины больше тысячи раз. В будущем такие такси могут появиться и в других странах Европы. Пока все ждут, когда власти Великобритании дадут зелёный свет.