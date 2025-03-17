Он вдвое дешевле Apple Studio Display.

Компания ViewSonic представила новый монитор ColorPro VP2788-5K. Диagonal экрана — 27 дюймов, разрешение — 5K (5120 × 2880). Монитор создан в первую очередь для творческих людей: дизайнеров, фотографов и тех, кто работает с графикой.

Устройство покрывает 99% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка Thunderbolt 4, который заряжает устройства мощностью до 100 Вт. Для подключения предусмотрены HDMI 2.1, DisplayPort и USB-C. Встроенный USB-хаб помогает подключать дополнительные гаджеты.

Подставка регулируется по высоте и наклону. Можно даже соединить два таких экрана в цепочку. Частота обновления — 75 Гц, а время отклика — 14 мс. Он больше подойдет именно для работы, чем для игр и киберспорта, где частота нужна 280 Гц.

ViewSonic утверждает: VP2788-5K обеспечивает качество студийного уровня. При этом он стоит намного меньше конкурентов. Такой монитор подойдет не только профессионалам, но и тем, кто ищет качественный экран для офиса или дома.

По данным из интернета, рынок 5K-мониторов растет. Люди все чаще выбирают доступные модели с хорошими характеристиками. Эксперты отмечают, что такие устройства популярны среди фрилансеров и сотрудников малого бизнеса.