Цены и точную дату выхода на европейский рынок пока держат в секрете.

Премьера пройдёт 26 марта на автосалоне в Таиланде. Модель выйдет на мировой рынок и будет доступна в гибридных версиях HEV и PHEV. В Таиланде машину оснастят правым рулём.

Дизайн новинки похож на китайскую версию. У кроссовера стильная решётка радиатора с точечным узором. На ней красуется логотип Haval. Дверные ручки остались классическими. Задний фонарь сделали сквозным, а не раздельным, как раньше. Вместо логотипа Haval сзади теперь надпись GWM. В топовой версии стоят 19-дюймовые диски с яркими красными тормозными суппортами.

Размеры машины не изменились. Длина — 4703 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1730 мм. Расстояние между осями — 2738 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор. Его мощность — 148 лошадиных сил, а крутящий момент — 230 Н/м. Гибрид HEV выдаёт уже 240 лошадиных сил и 530 Н/м. Версия PHEV ещё мощнее — 322 лошадиные силы при том же крутящем моменте. Благодаря батарее на 27,54 кВт·ч она может проехать до 150 км на электричестве.

Приборная панель — 10,25 дюйма. Центральный экран — 14,6 дюйма. Он работает на системе Coffee OS 3.0 с мощным чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В зависимости от версии — Pro или Ultra — можно получить панорамную крышу и аудиосистему с восемью динамиками.

По данным автопроизводителя, с 2011 года продано более 4 миллионов таких кроссоверов. В России модель тоже хорошо известна, и эксперты ждут, что новинка укрепит позиции GWM на рынке. В Таиланде продажи стартуют сразу после премьеры. О дате выхода в других странах пока не сообщают. Цены тоже держат в секрете, но обещают сделать их доступными.