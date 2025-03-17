Правда, в Google Play Рунета его пока нет.

Компания Smasung выпустила приложение Game Booster+ для смартфонов Galaxy. Программа добавляет новые функции к уже знакомому игровому режиму Samsung.

Это приложение работает как дополнение к программе Good Lock. Оно простое в использовании. На главном экране всего три раздела. Первый помогает настроить кнопки игрового контроллера. Второй отвечает за работу графического процессора. Третий позволяет добавить в список игр те приложения, которые телефон сам не распознает.

Настройка контроллера удобна и интуитивно понятна. Game Booster+ показывает, какой геймпад подключен. Можно создать до четырёх разных профилей. Переключаться между ними можно в пару касаний.

Графический процессор тоже можно оптимизировать под себя. В приложении есть две полезные функции. Первая называется PreTransform. Она снижает нагрузку на процессор, когда экран поворачивается в играх с графикой Vulkan. Вторая — Texture Filter. Она отвечает за качество картинки. Пользователь может выбрать один из трёх вариантов: «По умолчанию», «Производительность» или «Качество». Соответственно, доступен выбор того, что важнее: играть без лагов или наслаждаться качеством картинки.

Пока приложение Game Booster+ доступно только в Южной Корее. Его можно скачать в местном Google Play. Однако в наших широтах приложение уже распространяют через APK-файлы. Его можно установить вручную, оно распространяется свободно, если поискать - можно найти. Но действуйте на свой страх и риск, все-таки вы будете скачивать приложение не из официальных источников.