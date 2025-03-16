Бренд AoE регистрируется по двум классам международной классификации товаров и услуг — №9 и №41.

Американская компания Microsoft подала заявку на регистрацию бренда AoE в России. Документы поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва», у которого есть копии заявки.

По данным Роспатента, заявку подала Microsoft Corporation из города Редмонд, штат Вашингтон. Бренд AoE регистрируется по двум классам международной классификации товаров и услуг — №9 и №41. Под ним можно будет выпускать компьютерные игры, обновления для игр на компьютерах, консолях и смартфонах, а также предоставлять доступ к онлайн-играм.

Age of Empires, или «Эпоха империй», — это популярная компьютерная стратегия в реальном времени. Её создала и выпустила Microsoft. Серия игр существует уже более 25 лет и завоевала миллионы поклонников по всему миру. Однако с 2022 года Microsoft заблокировала свои игры, включая Age of Empires, для пользователей в России из-за санкций.

Несмотря на это, компания, похоже, не теряет интереса к российскому рынку. Возможно, даже, Microsoft может готовиться к возвращению своих продуктов в Россию, если ситуация изменится.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Microsoft работает над крупным обновлением для Age of Empires II: Definitive Edition. Выход дополнения запланирован на апрель 2025 года. Оно добавит в игру новые функции и улучшит игровой процесс.

Сама игра Age of Empires II вышла ещё в 1999 году, а версия Definitive Edition с улучшенной графикой и новым контентом появилась в 2019 году. Это одна из самых известных стратегий в истории видеоигр. Регистрация бренда в России может намекать на то, что Microsoft хочет сохранить права на него даже в условиях ограничений.



