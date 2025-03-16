Об этом рассказала пресс-служба банка.

В Москве скоро начнут строить новую автомобильную дорогу. Её созданием займётся компания «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Дорога свяжет обновлённый район ЗИЛ с Севастопольским проспектом. Она пройдёт от Третьего транспортного кольца вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до улицы Дмитрия Ульянова.

Проект выиграла дочерняя компания холдинга — ООО «Столичная магистраль Юг». Конкурс на строительство уже завершён. Новая магистраль будет платной. На въездах и съездах установят современную систему «Свободный поток». Она позволит взимать плату без остановки машин.

Сколько будет стоить строительство, пока неизвестно. Цифры назовут позже, когда закончат проектирование. Компания сама найдёт деньги на проект. Ей предстоит разработать документы, построить дорогу и следить за её состоянием. Срок действия соглашения — 49 лет.

Новая магистраль поможет разгрузить дороги в этом районе Москвы. По данным экспертов, такие проекты улучшают транспортную ситуацию в городе. Например, похожие платные дороги уже работают в других частях столицы, таких как Северо-Восточная хорда.