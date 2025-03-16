Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
MG представила новый компактный электрокар ES4
Цены официально пока не объявлены.

Компания MG готовит к выпуску новый электромобиль — MG ES4 . Это компактный кроссовер, который создан для конкуренции в популярном классе SUV. Такие машины сейчас в моде в Китае и Европе. Среди соперников новинки — KIA EV3, BYD Atto 2 и Volvo EX30.

MG ES4 меньше, чем другая модель компании — MG S5. Благодаря этому он будет дешевле и удобнее для города.  Обтекаемые формы и маленькие колеса помогут экономить энергию,  а значит, на одном заряде машина проедет дальше.

Производители обещают установить в ES4 новые аккумуляторы. Их разработала компания SAIC Group, которая владеет MG. Это батареи с полутвердыми ячейками. Они дешевле и эффективнее обычных. Такой подход может сделать машину еще доступнее для простого покупателя. Запас хода пока не раскрывают, но эксперты ждут не менее 400 километров на одном заряде.

 В 2024 году в Европе продали больше миллиона электрических машин. Компактные кроссоверы вроде MG ES4 — один из самых востребованных типов. MG делает ставку на сочетание цены и качества. И хотя цены пока не объявлены, аналитики ждут старт от 25-30 тысяч евро.

#кроссовер #электрокар #mg es4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
8
SpaceX перенесла спасательную миссию для застрявших астронавтов на МКС из-за проблем с гидравликой
2
В марте Прибалтика столкнулась с резким ростом цен на электричество после выхода из БРЭЛЛ
4
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
2
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
+
Разработчики Skyblivion заявили, что несмотря на выход ремейка TES 4 проект будет доведён до конца
+
Вице-президент AMD называет спрос на видеокарты Radeon RX 9070/XT беспрецедентным
12
Новый MacBook Air M4 использует только энергоэффективные ядра для увеличения срока службы батареи
1
Вышли новые часы Casio Pro Trek PRG-340 с солнечной зарядкой
+
Новый флагманский процессор AMD Ryzen 9950X3D был раскуплен почти мгновенно после старта продаж
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
2
Уже скоро на рынок выйдет новый бюджетный смартфон Realme 14 5G с чипом Snapdragon 6 Gen 4
+
Новый дизайн iPhone 17 Pro показывает более широкую камеру и модули LiDAR
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
3
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Xiaomi тихо выпустила Redmi Note 14S
1
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
+
VAIO представляет новые ноутбуки S13 и Pro PG с 5G и процессорами Intel Core 7
+
В Северную Америку уже доставлено почти 400 000 Nintendo Switch 2
+
В Подмосковье начали серийное производство промышленных предохранительных клапанов
+

Популярные статьи

Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
62
Бюджетный гейминг Sony PlayStation 3 против ПК за $100
8
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
3
Интересные факты о новом фильме «Электрический штат» и комментарии режиссера о роботах с душой
10
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
13
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
66
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
1

Сейчас обсуждают

ebatoryi
14:32
колят смотрю нату 13:34 16.03.2025 В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО.
Ушаков: Встреча Путина и Трампа будет организована, как только появится необходимость
ebatoryi
14:28
13:34 16.03.2025 В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО.
Трамп отдал приказ Армии США начать военные действия против хуситов в Йемене
ebatoryi
14:24
хуситы-это племяна,их нету.Пиндосы просто на публику выступают.
Трамп отдал приказ Армии США начать военные действия против хуситов в Йемене
Любое Имя
14:19
По пути израиля идут на на велосипеды с мотором 250 ватт ввели права ещё раз ,кто здавал наньше на категорию электровелосипед перездавать пдд еще раз такая вот коррупция
Электросамокаты в РФ могут приравнять к механическим транспортным средствам
Алексей Сизиков
14:18
Надо было хотя бы 2400G , там вега 11
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Evgeny Chezarin
14:08
На guru3d такого тоже хватает. 5000 серия - чистейший скам.
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Evgeny Chezarin
14:07
Он действительно болен, его ничего уже не спасет, там вообще все сгорело в башке. Он живой аналог вульвы, только с иными особенностями и отличающимися осложнениями. Жестко залочен на своем, без перекл...
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
ЮРА ОНИЩЕНКО
14:07
Да, да, можешь валить куда подальше, бот вэкашный С системными драйверами у него проблемы, особенно с SATA3
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
Yilec
14:05
Верной дорогой идут вымираты. Т.е. на *yй.
В марте Прибалтика столкнулась с резким ростом цен на электричество после выхода из БРЭЛЛ
ISV1457
14:04
Полет в один конец.
Илон Маск хочет отправить своего робота Optimus на Марс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем