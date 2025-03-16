Цены официально пока не объявлены.

Компания MG готовит к выпуску новый электромобиль — MG ES4 . Это компактный кроссовер, который создан для конкуренции в популярном классе SUV. Такие машины сейчас в моде в Китае и Европе. Среди соперников новинки — KIA EV3, BYD Atto 2 и Volvo EX30.

MG ES4 меньше, чем другая модель компании — MG S5. Благодаря этому он будет дешевле и удобнее для города. Обтекаемые формы и маленькие колеса помогут экономить энергию, а значит, на одном заряде машина проедет дальше.

Производители обещают установить в ES4 новые аккумуляторы. Их разработала компания SAIC Group, которая владеет MG. Это батареи с полутвердыми ячейками. Они дешевле и эффективнее обычных. Такой подход может сделать машину еще доступнее для простого покупателя. Запас хода пока не раскрывают, но эксперты ждут не менее 400 километров на одном заряде.

В 2024 году в Европе продали больше миллиона электрических машин. Компактные кроссоверы вроде MG ES4 — один из самых востребованных типов. MG делает ставку на сочетание цены и качества. И хотя цены пока не объявлены, аналитики ждут старт от 25-30 тысяч евро.