Автомобили ржавеют прямо с завода.

Владельцы Toyota RAV4 из Китая бьют тревогу. Их машины начинают ржаветь почти сразу после покупки. Проблемы касаются автомобилей, собранных на совместном заводе FAW и Toyota. Особенно часто жалуются на модели, выпущенные с 2020 по 2023 годы.

Ржавчина появляется на разных частях машины. Это винты, резьбовые соединения, каркас приборной панели. Страдают даже приводные валы и кузов. Владельцы делятся своими историями в китайских соцсетях. Там уже сотни сообщений о дефектах.

Компания FAW Toyota знает о проблеме и советует обращаться в дилерские центры. Там обещают исправить все по гарантии. Но спустя время ржавчина возвращается. Народ устал от бесконечных ремонтов. И сейчас готовится коллективный иск против FAW Toyota. Владельцы хотят добиться справедливости и защитить свои права.

Интересно, что такие машины попадают и в Россию. Их ввозят через параллельный импорт, а в итоге многие покупатели даже не подозревают о проблемах.

Toyota всегда славилась качеством, но эти случаи ставят репутацию под сомнение. В Китае уже обсуждают этот вопрос, что бренд теряет доверие. По данным местных СМИ, продажи RAV4 в некоторых регионах упали на 15% за последний год.