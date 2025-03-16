С цезием-137 батарея выдала 288 нановатт энергии, а с кобальтом-60 — уже 1,5 микроватта.

Устройство преобразует гамма-излучение от радиоактивных материалов в электричество. Это может стать новым способом утилизации отходов атомных электростанций. Специалисты уже протестировали первый прототип. Они использовали побочные продукты ядерного топлива. Например, с цезием-137 батарея выдала 288 нановатт энергии, а с кобальтом-60 — уже 1,5 микроватта. Этого хватает, чтобы питать небольшие датчики. Ведущий автор исследования, профессор Раймонд Цао, отметил: текущая мощность мала для бытовых приборов. Но в будущем её можно увеличить до нескольких ватт.

Мощность батареи зависит от сцинтилляционных кристаллов, причем важно, какую они имеют форму и размер. Если увеличить объём кристаллов, они смогут поглощать больше радиации. А это даст больше энергии. Учёные уверены: технология имеет большой потенциал.

Пока батарея находится на стадии разработки. Следующий шаг — сделать её мощнее. Исследователи планируют масштабировать проект. Они хотят добиться стабильной работы на высоком уровне энергии. Такие батареи могут стать полезными в экстремальных условиях. Например, там, где много радиации и нет возможности часто их обслуживать.

Интересно, что идея совсем не новая. Ещё в 1950-х годах учёные пытались использовать радиоактивные материалы для энергии. Но тогда технологии были слишком сложными и дорогими. Сегодня наука шагнула вперёд и современные разработки делают такие проекты вполне реальными.